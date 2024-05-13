Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da aile katliamı: Komiser yardımcısı, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti /13 Mayıs 2024 12:25

Ankara'da aile katliamı: Komiser yardımcısı, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Ankara'ya izinli olarak gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Veysel Öztürk, eşini ve iki çocuğunu öldürdü.

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Öztürk, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi. Veysel Öztürk, henüz bilinmeyen nedenle eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel Öztürk, eşi ve 2 çocuğunu öldürdü.

Aynı silahla kendine de ateş eden Öztürk, hayatını kaybetti. Olayın ardından eve gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Veysel Öztürk'ün Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken tayininin Hatay'a çıktığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
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