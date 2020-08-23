Ankara'da alternatif baroyu kuranlara emir ve talimat Bahçeli'den

Muhalefetin, “çoklu baro” yapılanmasını öngören yasa teklifine “yargının iktidar eliyle siyasallaşacağı” gerekçesiyle yaptığı eleştiriler haklı çıktı. Ankara’da kurulması için adım atılan 2 nolu baro kurucular kurulu üyesi avukat Aydın Akpınar’ın, “MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile birlikte, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesi” dikkat çekti.















Ziyaretin ardından MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından, "Ankara 2 Nolu Baro'nun Kurucular Kurulu Üyesi sayın Av.Aydın Akpınar Bey ile birlikte Sayın Genel Başkanımıza kuruluşla ilgili arzda bulunarak emir ve talimatlarını aldık." ifadesini kullandı.