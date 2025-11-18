Ankara'da askerlere nefret operasyonu: 9 ilde 22 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personele yönelik soruşturma başlatıldı.





Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak iletişim kurdukları ileri sürülüyor.





ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 8'i muvazzaf asker, 6'sı emekli asker, 4'ü daha önce görevinden ihraç edilen asker, 3'ü aktif kamu görevlisi ve 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Bu kişilerin Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.