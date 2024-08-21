Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya sıçradı: Bir köy tahliye edildi! /21 Ağustos 2024 17:41

Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya sıçradı: Bir köy tahliye edildi!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

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Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı.

Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye 2 de yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

YANGIN BOLU'YA SIÇRADI, 1 KÖY BOŞALTILDI

Şahinler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, Bolu'nun Geredi ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı. Alevlerin köye yaklaşması nedeniyle Demirler köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ayrıca, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için iş makineleriyle evlerin etrafına toprak set çekildi. Öte yandan jandarma ekipleri, çevre köylerde de vatandaşlara uyarıda bulundu.

ANKARA VE BOLU VALİLERİNDEN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Erkan Kılıç yangına ilişkin yaptığı açıklamada '65 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi'' ifadelerini kullandı. Ankara Valisi Vasip Şahin ise ''Yangın ilk belirlemelere göre insan kaynaklı. Gerekli incelemeler yapılıyor'' dedi.

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