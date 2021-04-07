Ankara'da belediye Çin Büyükelçiliği’nin önünü kazdı

T24'te yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çin Büyükelçiliği’nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketleyerek yaptığı ve tepki gören paylaşım sonrası Çin’in Ankara Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı.





Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresİ (ASKİ) ekipleri, kayıp kaçak arama çalışmaları kapsamında Çin Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı.





Ne olmuştu?





Çin Ankara Büyükelçiliği, Akşener ve Yavaş'ın Barın Katliamı'nı anmak için yaptıkları paylaşımlardan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamada bulunmuştu:





"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır, Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır"





Bu açıklamanın ardından Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.