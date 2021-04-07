Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da belediye Çin Büyükelçiliği’nin önünü kazdı /07 Nisan 2021 21:02

Ankara'da belediye Çin Büyükelçiliği’nin önünü kazdı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresİ (ASKİ) ekipleri, kayıp kaçak arama çalışmaları kapsamında Çin Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı. Bir gün öncesinde ise Doğu Türkistan ile ilgili olarak Çin Büyükelçiliği’nin resmi hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit eder tarzda bir mesaj paylaşılmıştı.

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T24'te yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çin Büyükelçiliği’nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketleyerek yaptığı ve tepki gören paylaşım sonrası Çin’in Ankara Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı. 

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresİ (ASKİ) ekipleri, kayıp kaçak arama çalışmaları kapsamında Çin Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı. 

Ne olmuştu? 

Çin Ankara Büyükelçiliği, Akşener ve Yavaş'ın Barın Katliamı'nı anmak için yaptıkları paylaşımlardan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamada bulunmuştu:

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır, Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" 

Bu açıklamanın ardından Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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