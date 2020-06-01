Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da cinayet : Kürtçe müzik dinleyen genç öldürüldü /01 Haziran 2020 09:53

Ankara'da cinayet : Kürtçe müzik dinleyen genç öldürüldü

Ankara’da Kürtçe müzik dinlediği için Barış Çakan adlı genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

SHABER3.COM

Ankara’da 20 yaşındaki Barış Çakan, Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay dün Ankara’nın Etimesgut ilçesinde saat 22.30 civarında yaşandı. 

Ağrı Patnos’lu olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Barış Çakan gece arkadaşlarıyla parkta oturmak için evden çıktı. Çakan, Kürtçe müzik dinlediği için üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanan Çakan, hayatını kaybetti.

Çakan ve arkadaşına saldıran üç kişi gözaltına alındı. 

Hayatını kaybeden Çakan bugün toprağa verilecek.

Çakan’ın kuzeni Doğan Çakan, daha önce Kürtçe müzik dinledikleri için kendilerinin de saldırıya maruz kaldığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'da cinayet : Kürtçe müzik dinleyen genç öldürüldü Sonraki Haber >>

New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

Emniyet'te işkencenin görüntüleri!

Emniyet'te işkencenin görüntüleri!

İnsanlık için büyük bir adım

İnsanlık için büyük bir adım

Yozlaşmışlıktan ve şiddetten bıktık!

Yozlaşmışlıktan ve şiddetten bıktık!

Yine polis şiddeti!

Yine polis şiddeti!

ABD'de protestoculara ok ve yayla saldırmaya kalkan ırkçı linç edildi, aracı ateşe verildi

ABD'de protestoculara ok ve yayla saldırmaya kalkan ırkçı linç edildi, aracı ateşe verildi

Gergerlioğlu: Mensubu olmasam da cemaate iktidarın diliyle seslenmem

Gergerlioğlu: Mensubu olmasam da cemaate iktidarın diliyle seslenmem

Bir tuhaf reklam çalışması: Mizansenle herkesi kandırdı

Bir tuhaf reklam çalışması: Mizansenle herkesi kandırdı

CNN binasının camları kırıldı

CNN binasının camları kırıldı

SpaceX’in prototipi infilak etti

SpaceX’in prototipi infilak etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:28:47