Ankara'da cinayet : Kürtçe müzik dinleyen genç öldürüldü

Ankara’da 20 yaşındaki Barış Çakan, Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.





Olay dün Ankara’nın Etimesgut ilçesinde saat 22.30 civarında yaşandı.





Ağrı Patnos’lu olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Barış Çakan gece arkadaşlarıyla parkta oturmak için evden çıktı. Çakan, Kürtçe müzik dinlediği için üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanan Çakan, hayatını kaybetti.





Çakan ve arkadaşına saldıran üç kişi gözaltına alındı.





Hayatını kaybeden Çakan bugün toprağa verilecek.





Çakan’ın kuzeni Doğan Çakan, daha önce Kürtçe müzik dinledikleri için kendilerinin de saldırıya maruz kaldığını söyledi.