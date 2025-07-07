Samanyolu Haber /Politika / Ankara'da çok konuşulan kulis: 30 vekil istifa edecek /07 Temmuz 2025 20:31

Ankara'da çok konuşulan kulis: 30 vekil istifa edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kasımda seçim çıkışından sonra Ankara'da çalkalandı. Seçim için konuşulan ihtimaller arasında CHP'li 20 vekilin 30. ayın dolmasıyla istifa edeceği iddia edildi.

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Gazeteci Hilal Köylü, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ‘ara seçim’ için 20 milletvekilinin istifa etmesini konuştuğunu aktardı.

‘Olabilir, niye olmasın?’ diyen Köylü, ’14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından 30 ay geçtikten sonra seçim yapılabiliyor. CHP tekrar psikolojik üstünlüğünü, sahadaki hakimiyetini tekrar gösterebilir, halk nezdinde hem de iktidar nezdinde’ ifadelerini kullandı.

Köylü’nün Youtube kanalında anlattığı CHP’nin seçim stratejisi şöyle:

CHP lideri Özgür Özel bu çağrı üzerinde duracaklarını, daha da büyüteceklerini söylüyor.

‘Seçim nasıl olacak?’ soruları var kulislerde… Olabilir, niye olmasın? 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından 30 ay geçtikten sonra seçim yapılabiliyor. Ara Seçim olabiliyor. Milletvekilleri istifa edebiliyor, istifa edilen bölgelerde seçim tekrarlanabiliyor. Ne olur böyle bir şey olursa? CHP tekrar psikolojik üstünlüğünü, sahadaki hakimiyetini tekrar gösterebilir, halk nezdinde hem de iktidar nezdinde.

İKTİDAR CEPHESİ: ‘YAPTIRTMAYIZ’

İktidar cephesi diyor ki ‘Milletvekilleri istifa etse bile TBMM Genel Kurulu’nda onaylanması gerekiyor. Bizim orada çoğunluğumuz var. Biz onay vermeyiz, seçim yaptırtmayız CHP’ye’ diyor.

‘İMAMOĞLU İÇİN YAPILDI’

CHP ise ‘Tamam yaptırtmayın, biz yine sandığı halkın önüne koyarız, halkı sandıkla buluştururuz’ diyor. Böyle bir strateji üzerinde çalışılıyor. Nasıl olacak bu? ‘E biz bunu yaptık? Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaptık. Her yere sandık koyduk, halk sandıklara koştu. Şimdi de koşar.

ARA SEÇİM NASIL YAPILIR?

Milletvekili sayısının yüzde 5’inin boşalması durumunda erken seçim kararı alınabiliyor. Mevcut parlamentoda şu anda 592 milletvekili bulunuyor. 22 milletvekili daha istifa etmesi durumunda ara seçim kararı alınabilecek.
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