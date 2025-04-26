Ankara'da 'Gençlik ayakta' yürüyüşü: 30 kişi gözaltına alındı

Gümüşkaya ile birlikte toplam 3O kişi gözaltına alındı.





Taşçıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam Ankara'da Konur Sokak'ta düzenlenen eylemde gözaltına alınan 30 öğrenci ile ilgili sürecin takip edildiğini belirtti. Taşçıer, "Hak ve özgürlüklerine sahip çıkan 30 öğrenciyi gözaltına aldılar. Kanunsuz emir uygulayarak Anayasa'yı çiğneyenlere sesleniyorum, öğrencileri derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.





Ankara’nın Kızılay ilçesinde bulunan Konur Sokak'ta öğrenci eylemi gerçekleştirildi.Ankara'da üniversite öğrencilerinin tutuklu siyasetçilere destek için yapmak istediği yürüyüşe polis sert bir şekilde müdahale etti.BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya, Ankara'daki üniversite öğrencileri Kızılay'daki 'Gençlik ayakta' yürüyüşünün haber takibini yaptığı sırada gözaltına alındı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Ankara'da üniversite öğrencilerinin tutuklu siyasetçilere destek için düzenlediği eyleme katılan 30 öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.Polis müdahalesiyle gözaltına alınan kişiler arasında SOL Parti Ankara İl yöneticileri ve üyelerinin de olduğu öğrenildi.SOL Parti Ankara'dan yapılan açıklamada:"Kızılay'da tutuklu öğrenciler için yapılan yürüyüşe polis saldırdı. İl yöneticimiz ve üyelerimizin de arasında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskılarınız, gözaltılarınız bizi yıldıramaz, arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın!" denildi.Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve TED Üniversitesi öğrencileri, “Gençlik Ayakta, Geleceği İçin Yürüyor!” sloganıyla yürüyüş çağrısı yapmıştı.