Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da gökdelende korkutan yangın: 3 kayıp 39 yaralı /13 Temmuz 2025 10:58

Ankara'da gökdelende korkutan yangın: 3 kayıp 39 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde site içerisindeki yüksek katlı bir binanın 4’üncü katında çıkan yangın, panik ve korkuya neden oldu. Binada mahsur kalanlar itfaiye aracıyla kurtarılırken, yangında 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de dumandan etkilendi. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yangın, saat 22.00 sıralarında Çankaya’da iki adet yüksek katlı binanın bulunduğu sitedeki bir apartmanda çıktı. 26 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler hızla yayıldı. Dumanlar tüm binayı sardı. Dumandan etkilenen daire sakinlerinin tahliye edilmesi için çalışma yürütülürken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri yangına müdahale başlattı. Binada duman nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi üst katlara yöneldi. Bir yandan söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer taraftan da merdivenli itfaiye aracı ile mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Tahliye edilen ve dumandan etkilenen çok sayıda vatandaşa olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Aşırı derecede dumana maruz kalan kişiler ise hastanelere sevk edildi.

1’i BEBEK 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı kontrolde 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Aras Şahin (3.5 aylık), Hüsniye Çelik Şahin ve Muharrem Çetinkaya olduğu açıklandı. Yoğun duman nedeniyle daire sakinlerinin binaya girişine izin verilmedi. İtfaiye ekipleri dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Vatandaşların ihtiyaçları için UMKE ekipleri bölgede ‘Acil müdahale çadırı’ kurdu. Yaralıların tedavilerine de burada devam ediliyor. Cumhuriyet savcılığı yangının çıkış nedeninin için soruşturma başlattı.


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