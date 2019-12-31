Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da gözaltına alınan IŞİD şüphelilerinin cep telefonundan bakın ne çıktı /31 Aralık 2019 21:58

Ankara'da gözaltına alınan IŞİD şüphelilerinin cep telefonundan bakın ne çıktı

Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan IŞİD şüphelilerinden birisinin cep telefonunda kamuflaj giydirilen çocuğa, ateş altında eğitim verildiğini gösteren görüntülerin yer aldığı görüldü.

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Ankara'da yılbaşı öncesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayarlarındaki görüntüler, örgütün çocuklara eğitim verdiğini ortaya koydu.

Ankara'da polisin terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Iraklı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu 5 kişinin, örgüt ve örgütün çatışma bölgeleri ile irtibatlarını belirledi. İstihbari çalışmalarda örgütün infaz görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilerin, 'yalnız kurt' tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları da belirlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da "IŞİD silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Irak uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır" denildi.



ÇOCUKLARA ATEŞ ALTINDA EĞİTİM

Ankara'da IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 5 kişinin cep telefonu ve bilgisayarlarındaki örgüte ait çeşitli materyallere el konuldu. İncelenen cep telefonu ve bilgisayarlarda bulunan görüntüler, örgütün çocuklara eğitim verdiğini ortaya koydu. Elde edilen bir görüntüde kamuflaj giydirilen çocuğa, ateş altında eğitim verildiği görüldü. 7-8 yaşlarındaki çocuk dikenli tellerin altında sürünürken, yan tarafta örgüt üyesi tarafından önüne doğru ateş açılması dikkat çekti.


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