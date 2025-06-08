Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da hareketli dakikalar: Emekli polis Dışişleri konutunun önünde ateş açtı! /08 Haziran 2025 12:56

Ankara'da hareketli dakikalar: Emekli polis Dışişleri konutunun önünde ateş açtı!

Ankara’da Dışişleri Bakanlığı konutu önünde trafikte kavga ettiği sürücüyü silah kabzasıyla yaralayıp havaya ateş açan emekli polis, koruma ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Dışişleri Bakanlığı konutu önünde trafik tartışması silahlı olaya dönüştü. İsmi açıklanmayan emekli bir polis memuru, trafikte tartıştığı sürücüyle araçlarından inerek kavga etti.

Kavga sırasında emekli polis, yanındaki tabancanın kabzasıyla diğer sürücüyü yaraladıktan sonra havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine konutta görevli koruma polisleri hızla müdahale etti. Emekli polis, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında bomba imha ekipleri olay yerindeki araçlarda inceleme yaptı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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