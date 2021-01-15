Ankara'da ikinci saldırı vak'ası: Bu kez Yeniçağ yazarı dövüldü

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na evinin önünde gerçekleştirildi.







Edinilen bilgilere göre, Orhan Uğuroğlu arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların 34 plakalı bir araba ile geldiği belirtildi. Şu anda Emniyette ifade veren Uğuroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Yeniçağ gazetesinde haber "arabayı Uğuroğlu'nun üzerine süren saldırganların, bir partiden geldiklerini ve partileriyle uğraşmamasını Uğuroğlu'na söyledikleri öğrenildi." şeklinde yer aldı.



BUGÜN İKİNCİ SALDIRI





Gün içerisinde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da Ankara'da evinin önünde kimliği belirsiz 5 kişinin saldırısına uğramıştı. Özdağ saldırıda ciddi şekilde yaralanmıştı.