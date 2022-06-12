Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da ilk ve orta dereceli okullara yağmur tatili /12 Haziran 2022 22:38

Ankara'da ilk ve orta dereceli okullara yağmur tatili

Ankara'da beklenen kuvvetli yağış öncesinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında bir günlük tatil kararı alındığı ifade edildi.

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Ankara'da meyana gelen kuvvetli yağış sonrasında yeni haftanın ilk günü için de benzer bir tahminde bulunulması üzerine kentteki tüm eğitim kurumları için bir günlük tatil kararı alındığı belirtildi.

Söz konusu kararı ise Ankara Valisi Vasip Şahin, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Vali Şahin duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.


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