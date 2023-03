Ankara'da ittifak ve adaylık hareketliliği

Sabah ilk önce CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı, liderlerce imzalı genel seçimlerde ittifak halinde yarışa katılma yönünde protokol metnini YSK’ya sundu. CHP adına Muharrem Erkek, İYİ Parti adına Şenol Sunat, DEVA Partisi adına İdris Şahin, Saadet Partisi adına Bülent Kaya, Demokrat Parti adına Serhan Yücel, Gelecek Partisi adına Ayhan Sefer Üstün, ittifak protokolünü YSK Başkanı Ahmet Yener’e teslim etti.





YSK önündeki basın açıklamasında, Erkek, “Amacımız yeni bir siyaset kültürü ve yönetim anlayışı ile Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek, özgürce yaşamak, refahı sağlamak, her bireyin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini temin etmektir. Bu amaçla bir araya geldik, bu amaçlarla belirlediğimiz tüm mutabakat metinleri ve ilkelerimiz ışığında Millet İttifakı olarak hazırız” dedi.



Gözler AKP-MHP-BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın sunacağı protokole çevrildi. YSK’ya 24 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar sunulması gerekli protokol kapsamında Hüda-Par’ın nasıl yer alacağı merak konusu.



Kılıçdaroğlu için adaylık başvurusu da yapıldı



CHP ve İYİ Parti’nin TBMM parti grup yönetimlerince CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Seçimi için adaylık başvurusu yapıldı. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ile Engin Özkoç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsaavat Dervişoğlu’na Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Medeni Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ ile Ayhan Sefer Üstün, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt eşlik etti.



CHP adına Özkoç, ‘Birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusunu gerçekleştirdik. Milletimize ülkemize hayırlı, uğurlu olsun” ifadesini kullanırken, İYİ Parti adına Dervişoğlu da “Sayın Kılıçdaroğlu, bugün itibariyle 13. Cumhurbaşkanı adayımızdır. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı da bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır” açıklaması yaptı.



Millet İttifakı’nın seçim protokolünde neler yazıldı?



Millet İttifakı’nın sunduğu 2839 sayılı Seçim Kanunu uyarınca sunduğu protokolde, 14Mayıs seçim süreci açısından şunlar ifade edildi:



“Bizler, altı siyasi parti olarak, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bir aradayız. Geniş bir toplumsal mutabakatla her türlü vesayetten uzak, darbe hukukundan arınmış, gücünü milletten alan, güçlendirilmiş parlamenter sistem temelinde bir anayasa değişikliği önceliğimizdir. Bu doğrultuda kuvvetler ayrılığını esas alarak gerekli denge ve denetim mekanizmalarını hızla kuracağız. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını kesin olarak sağlayacak, düşünce, ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğünü güvence altına alacak, sivil toplum üzerindeki her türlü baskıya son vereceğiz. Liyakat temelinde devleti yeniden yapılandıracak, yolsuzluğu ve yoksulluğu ortadan kaldıracak; zenginlik, refah ve adalete dayalı yarının Türkiyesi’ni demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarla birlikte inşa edeceğiz. Altı siyasi parti olarak tam bir uzlaşmayla hazırladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, Anayasa Değişikliği Önerisi, Ortak Politikalar Mutabakat Metni, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası ve kabul ettiğimiz ilkelerimiz ışığında, farklı program ve dünya görüşlerimizi muhafaza ederek, vatandaşlarımızın siyasi tercihlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi olarak 14 Mayıs 2023 günü gerçekleşecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ‘Millet İttifakı’ adı altında seçim ittifakı yaparak katılacağımızı aziz milletimize saygıyla duyururuz.”



Muharrem İnce: “Biz üçüncü bir yol öneriyoruz”



Bağımsız Cumhurbaşkanı aday adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, 100 bin yurttaş imzası toplamak üzere kampanyasını başlattı ve kendi adaylığı için imza atmak üzere Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na gitti.



İnce, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kar’ın yanında kendi adaylığı için imza attı. Ardından basın açıklamasında İnce, “Tek adam yönetiminin karşılığı, ya da onun rakibi tek aday olamaz. Tek adaylıktan bıkmışken, tek adaylık dayatmasına da karşı çıkacağız. Bu bir demokrasidir. Biz Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şey yapmayız. Demokratik hakkımız bu. Dayatmalara karşı çıkıyoruz. Biz insanlara üçüncü bir yol öneriyoruz. Bir seçenek sunuyoruz. Bir üçüncü yol. Yani diyoruz ki milletimize, bir ihtimal daha var diyoruz” dedi.



Bu arada Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan da seçmenlerden imza toplama kampanyasını yürütmeye başladı.



HKP Erdoğan’ın adaylığına resmen itiraz etti



Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili iptal kararı alınması YSK’ya başvurdu.



HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, ikinci kez başvuru yaptıklarını anımsatarak, “Çünkü ortada gerçek bir diploma yok. Ve ortada Erdoğan’ın diplomasının olmadığını söyleyen 2 tanık var; bunlardan birisi kurucularından Abdüllatif Şener diğeri ise YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan’dır. Anayasa madde 101’e göre de Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Eğer olur, denilirse Erdoğan’ın resmi evrakta sahtecilik suçu işleyerek getirdiği sahte belge gerçekmiş gibi kabul edilip aday yapılırsa, açıkça belirtelim ki YSK üyeleri de bu suça ortaklık ederler, görevlerini kötüye kullanmış olurlar” dedi.



Cumhurbaşkanı aday adaylarında son durum nedir?



YSK’nın dün aldığı 2023/196 sayılı kararı ile seçmen yurttaşlarca aday gösterilmek üzere imza kampanyası yürütülecek isimler ilan edilmişti. Bu karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.



YSK, Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz’ın başvuru dosyalarını ise Kural’a bizzat başvuruda bulunulmadığı gerekçesiyle reddetti. Duran Güveninir, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu ve Selami Karagöz’ün başvuruları ise dosyalarındaki eksiklikleri tamamlamadıkları için reddedildi.



YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün Cumhurbaşkanı Seçimi süreci açısından “Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurumumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin imza toplama süreci başlamış olup 27 Mart Pazartesi saat 20.00 itibarıyla sona erecektir. Bu sürecin Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurumumuzun yapmış olduğu yeni bir uygulama ile bugün itibarıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin takibi mümkündür. Mümkün olduğunca şeffaf, güvenilir bir ortam için bu uygulamamızın salonda isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize, imza süreci sona erene kadar takip etme imkanı verilecektir” açıklaması yaptı.