Samanyolu Haber /Politika / Ankara'da Joe Biden hazırlığı /06 Kasım 2020 23:50

Ankara'da Joe Biden hazırlığı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Ankara'nın ABD'de seçimi kim kazanırsa kazansın ikili ilişkileri geliştirmek adına "samimi adımlar” atmak ve bunlara "samimiyetle karşılık almak” istediklerine dikkat çekerek bir şekilde Biden'ın olası başkanlığına da hazır oldukları mesajını verdiği ifade edildi.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçları belirsizliğini korurken demokratların adayı Joe Biden'ın Donald Trump karşısında tahminlere göre önde olması gözleri Biden'ın olası başkanlığında Ankara-Washington ilişkilerinin geleceğine çevirdi.

Trump'ın dört yıllık başkanlığı boyunca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la kurduğu "yakın ilişki” ve yürüttüğü "kişisel diplomasi”ye, Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla ne olacağının yüksek sesle sorulduğu siyaset ve diplomasi kulislerinde Biden'ın olası başkanlığına Ankara'nın ne tür hazırlıklar yaptığı da konuşuluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  ABD'de seçimleri Biden'ın önde götürdüğü saatlerde  gazetecilerin soruları üzerine Ankara'nın seçimleri nasıl izlediğini ve yeni dönemde ikili ilişkilerin nasıl olması gerektiğine ilişkin öngörülerini dile getirdi.

Çavuşoğlu; demokratlarla cumhuriyetçilerin oylarının birbirine çok yakın olmasından ötürü "ABD'nin ikiye bölündüğü” yorumlarına gönderme yaparak "Hiçbir ülkenin böyle bölünmesini, toplum içinde bölünme olmasını istemeyiz. Seçimlerin sonuçlanmasına çok az sayıda eyalet kaldı. Sonuçların açıklanmasının bir iki gün daha alacağını düşünüyoruz. Oy sayma işleminin de demokratik ve şeffaf şekilde olmasını temenni ederiz. Tarafların itirazları var” diye konuştu.

Dostluğa rağmen ilişkiler kırılgan

Seçim sonuçlarına herkesin saygı duyması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, Ankara'nın ABD'li demokrat ve cumhuriyetçilerle çalıştığını,  ikili ilişkileri  de "partiler üstü gördüklerini” dile getirdi. Trump ile Erdoğan arasındaki yakın ilişkiyi hatırlatan Çavuşoğlu'nun "Kişilerin dış politika ya da Türkiye'ye katkısı ya da zararı oluyor mu, olabilir. Trump ile cumhurbaşkanımız arasındaki dostluk, zor anlarda işe yaradı” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Ancak Trump, "yakın dostluk ve ilişkisine” karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ekonomini mahvederim” sözleriyle bu ilişkinin ne kadar kırılgan olduğunu göstermişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın ABD'de seçimi kim kazanırsa kazansın ikili ilişkileri geliştirmek adına "samimi adımlar” atmak ve bunlara "samimiyetle karşılık almak” istediklerine de dikkat çekerek bir şekilde Biden'ın olası başkanlığına da hazır oldukları mesajını verdi.

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