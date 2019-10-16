Samanyolu Haber /Politika / Ankara'da kabul krizi: Görüşürüm, görüşmem... /16 Ekim 2019 16:53

Ankara'da kabul krizi: Görüşürüm, görüşmem...

Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Amerika'dan gelen heyete dair an be an farklı beyanlarda bulunuyor.

Ankara'da kabul krizi: Görüşürüm, görüşmem...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), "Sadece (Donald) Trump ile görüşürüm." diyen Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevaplarken, "Ben sadece (Mike) Pence ve (Mike) Pompeo ile görüşürüm." dedi.  

Altun da "Yarın Pence ile görüşebilir." ifadelerini kullandı.

TRUMP MÜEYYİDE PAKETİNDEN SONRA HEYET GÖNDERDİ

Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekât sebebiyle Türkiye'ye yönelik müeyyide kararı alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'ya bir heyet gönderdi. 

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence (soldan 2'nci), Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun (soldan 3'üncü) da bulunduğu heyet ile kimin ne zaman görüşeceği şu an itibarıyla tam bir muamma. 

Saray cenahından peş peşe farklı açıklamalar yapılıyor. 

AKP Grup toplantısının akabinde Erdoğan'ın yanına giden Sky News muhabiri, "Pence ve Pompeo'ya neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti. 

ERDOĞAN: ONLAR MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞECEK

Erdoğan bu defa şu cevabı verdi: "Onlar karşıtlarıyla (mevkidaşlarıyla) görüşecekler. Ben Trump geldiği zaman konuşurum." 

Erdoğan'ın "Yalnızca Trump'la görüşürüm" açıklamasının hemen ardından konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. 

Altun, şahsi Twitter hesabında, “Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Sky News kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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