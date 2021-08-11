Ankara'da, kadın cinayeti ve tecavüz zanlılarını koruyan isim kim?

Dün gözaltına alınan şüpheli Yusuf Güzelyurt, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi, ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Adli kontrolle serbest bırakıldı.









Yusuf Güzelyurt'un ismi neden kodlanıyor?





Eda Nur Kaplan’ın kuşkulu ölümüyle gündeme gelen ve da Nur Kaplan’ın karakol ifadesinde açıkça adını verdiği Yusuf Güzelyurt'un ismi pek çok gazete ve internet sitesi tarafından, Yusuf G. şeklinde soyadı gizlenerek yayınlandı.







Daha önce de Aleyna Çakır'ın katili Esra Hankulu'nun katil zanlısı Ümitcan Uygun da bu tarz özel bir korumaya alınmıştı. Kamuoyu merak ediyor, "Ankarada, kadın cinayeti ve tecavüz zanlılarını koruyan isim kim?"



Ankara’da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, polise giderek cinsel saldırıya uğradığını bildirmiş gözaltına alınan şahıs, delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. Bunun ardından Eda Nur Kaplan ablasıyla yaşadığı 15’inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti.Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe ‘adli kontrol hükümleri’ uygulanarak serbest bırakılmıştı.