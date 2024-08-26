Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Ankara Keçiören Yayla Mahallesi'nde aralarında 3 gün önce tartışma yaşanan komşular arasında, bu gece saatlerinde yeniden gerginlik yaşandı.



KURŞUN YAĞDIRDI



Mecnun Ekinci, komşuları Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı, Şengül Zurnacı ve Mustafa Öztürk'e kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı ve Mustafa Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, saldırı sonucu yaralanan Şengül Zurnacı, hastaneye sevk edildi.



Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



BİR KEZ DAHA SİLAHLAR ATEŞLENDİ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI



Ankara'da bir başka kanlı hesaplaşma ise Yenimahalle'de yaşandı. Toptancı halinde akrabalar arasında yer tartışması çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda F.K., tabancayla karşı gruba ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ömer K., Gürkan K., Fevzi Miraç K. ve Ali B. yaralanırken, F.K. ise olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Yaralılardan durumu ağır olan Ömer K. ve Gürkan K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.