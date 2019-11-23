Ankara'da Karadeniz fırtınası: 3-0

Süper Lig 12. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip golcü futbolcusu Sörloth ile 6. dakikada golü buldu ve Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçti.





Ev sahibi takımda Faty, 45+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.





İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor 49. dakikada Yusuf Sarı'nın attığı golle durumu 2-0'a getirdi. 56. dakikada Nwakaeme attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı.





MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKİLARI





6. dakikada Kitsiou'nun, Yalçın Ayhan'a göndermek istediği topu araya girerek önüne alan Sörloth meşin yuvarlağı biraz sürdükten sonra ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.





18. dakikada Canteros'un kullandığı serbest atışta top ilk önce direğe ardından da kalecinin sırtına çarparak kornere gitti.





23. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta altı pas içinde iyi yükselen Obi Mikel'in vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.





30. dakikada Sosa'nın ortasında ceza alanı içinde Yalçın Ayhan topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Sörloth'un önünde kaldı.





Bu futbolcunun vuruşunda Yalçın Ayhan'a çarpan top ceza sahası dışına çıktı.





SORLOTH FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ





42. dakikada Sosa'nın şutunda kaleci Korcan Çelikay topu sektirince meşin yuvarlak Sörloth'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.





Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor üstünlüğünde sona erdi.





49. dakikada gelişen Trabzonspor atağında sol kanatta topla buluşan Nwakaeme meşin yuvarlağı diğer kanattaki Yusuf Sarı ile buluşturdu. Bu futbolcu önündeki oyuncuyu geçtikten sonra vuruşunu yaptı ve takımını 2-0 öne geçirdi.





55. dakikada Canteros'un sağ taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada ön direkte iyi yükselen Alihan Kubalas'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.





Trabzonspor, Ankaragücü karşısında etkili bir futbolla 3 puan elde etti.





56. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ceza alanı içine gönderdiği topla arka direkte buluşan Nwakaeme, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.





TOP KALECİDEN DÖNDÜ





62. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kale alanı içine yaptığı ortada bomboş pozisyonda toplu buluşan Campi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.





72. dakikada Orgill'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Moke'nin şutunda, top kalecide kaldı.





75. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında kendi yarı alanından topla çıkan Yusuf Sarı, kaleciyi de geçtikten sonra vuruşunu yaptı ancak araya giren Pazdan golü engelledi.





Müsabakayı Trabzonspor 3-0 kazandı.





STADYUM: Eryaman





HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun





MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Kitsiou, Yalçın Ayhan (Dk. 46 Alihan Kubalas), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 64 Moke), Faty, Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 25 Cebrail Karayel), İlhan Parlak, Orgill





TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini (Dk. 80 Cafer Tosun), Yusuf Sarı, Obi Mikel, Sosa (Dk. 64 Doğan Erdoğan), Nwakaeme (Dk. 73 Fıratcan Üzüm), Sörloth





GOLLER: Dk. 6 Sörloth, Dk. 49 Yusuf Sarı, Dk. 56 Nwakaeme (Trabzonspor)





KIRMIZI KART: Dk. 45 1 Faty (MKE Ankaragücü)





SARI KARTLAR: Dk. 9 İlhan Parlak, Dk. 36 Canteros, Dk. 89 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Yusuf Sarı, Dk. 79 Campi (Trabzonspor)



