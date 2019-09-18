Korkusuz yazarı Can Ataklı, Ankara'daki kaynaklarının "Kasımda bir baskın seçim hazırlığı" olduğundan söz etmeye başladığını aktardı.





Ataklı, "Sarayın hesabı, 'sadece HDP'nin baraja takılmasının' tek başına iktidarı getireceğine dayanıyormuş." ifadesini kullandı.







Ataklı "Şimdi anladığım kadarıyla top Erdoğan'da. Partisinin yüzde 40'ın altına düşmeyeceğine, HDP'nin baraja takılacağına ve birinci turda olmasa da ikinci turda cumhurbaşkanı seçileceğine inandığı an baskın seçim için düğmeye basacağını düşünmek yanlış olmaz." dedi.





Ataklı'nın "Yine mi baskın seçim geliyor?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;





Çok güvenerek ve inanarak söyleyemiyorum ama Ankara'da bazı kaynakların, “kasımda bir baskın seçim hazırlığı” olduğundan söz etmeye başladı.





İlk anda saçma bir fikir gibi geliyor değil mi?





Ağır bir İstanbul yenilgisi, bütün önemli büyükşehirlerin kaybedilmiş olması, iki yeni partinin kurulacak olması, tabandaki kaynaşma ve istifalar varken ve en önemlisi ekonomi çökmüş, işsizlik başını almış gitmiş, her taraf kaynarken, bir seçim yapmak hiç de akıllıca değil.





Mantık böyle ama bir de siyasetin öteki yüzü var.





Yüzde 10 barajlı bir seçim sisteminde, ille çok yüksek oy almaya gerek yok.





Unutmayın ki, AKP 2002'de sadece yüzde 34 oyla, yüzde 65'lik bir güce ulaşmıştı yüzde 10 barajı sayesinde.





Şimdi o kadarına bile gerek yok.





Sarayın hesabı, “sadece HDP'nin baraja takılmasının” tek başına iktidarı getireceğine dayanıyormuş. HDP, son seçimlerde 66 milletvekili çıkarmıştı. (Sonra 4 milletvekili belediye başkanı seçilince sayı 62'ye indi.)





Bu milletvekillerinin birkaçı hariç hepsi Güneydoğu illerinden seçildiler. Bu bölgede milletvekili çıkaracak sayıya ulaşan HDP ve AKP dışında parti yok.





Eğer HDP barajı aşamazsa AKP en az 59 milletvekilini havadan kazanıyor."