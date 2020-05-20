Ankara'da kayyım şiddeti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara İlÖrgütü, Iğdır, Siirt, Kurtalan, Baykan ve Altınova belediyelerine kayyım atanmasına karşı açıklama yapılmak istenmesine polis müdahale ederek, il Eşbaşkanı Vezir Coşkun Parlak’ı gözaltına almıştı.







Bir kez daha kayyım atanmasını protesto etmek isteyen partililere polis "Valilik izni olmadığı" gerekçesiyle müdahale etti. Parti binasından çıkan partililere polis izin vermeyerek, darp etti. HDP Parti Meclisi Üyesi ve avukat Alişan Şahin, polisler tarafından yere yatırılarak, tesr kelepçelendi.





HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi KHK’li Sosyolog Veli Saçılık da polisler tarafından gözaltına alındı.





Müdahale sırasında HDP üyeleri HDP Hakkari eski Milletvekili Nihat Akdoğan, Deniz Akil, Zeyno Bayramoğlu, Mehmet Şerif ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. Parti binası abluka altında tutulmaya devam diyor.



