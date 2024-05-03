Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti /03 Mayıs 2024 19:25

Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 7 Mart'ta Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden 06 EDH 313 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı.

Kazada yaralanan Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Vefat haberi, Sudan Cumhurbaşkanı ve ailesine iletildi.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU, MOTOKURYEYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

İstanbul'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım’da meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobil arkadan çarpmıştı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulup ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası serbest kalan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, yurt dışına kaçmıştı.

Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu asli kusurlu bulunmuştu.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Mahkeme sanığa “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl hapis cezası verirken takdiri indirim uyguladı, cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü.

Bu cezayı 27 bin 300 lira adli para cezasına da çeviren mahkeme, sanığın ehliyetine 6 ay el konulmasını karar verdi.

BAKANIN OĞLU DA KAZA YAPMIŞTI

Eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaaed Hussein’in oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein trafik kazasına karışmıştı.

İstanbul Tarlabaşı’nda, 10 Aralık günü eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaaed Hussein’in de içinde bulunduğu aracı kullanan 27 yaşındaki oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein, yolda yürüyen 72 yaşındaki Pakize Özer’e çarpmıştı.
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