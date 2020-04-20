Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da kolonya ve maskeleri öğretmenlerin dağıtması istendi /20 Nisan 2020 11:16

Ankara'da kolonya ve maskeleri öğretmenlerin dağıtması istendi

Ankara'da Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerine gönderilen yazıda, kolonya ve maske dağıtımın öğretmen ve okul personelince yapılması talimatı verildi

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara gönderilecek kolonya, maske ve bazı hediyelerin dağıtımı sorun oldu. Bazı illerde bu dağıtımı polis ve jandarma yapıyor. Ankara'da ise dağıtımın öğretmen ve okul personelince yapılması talimatı verildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerine gönderilen yazıda, şöyle denildi:


"Değerli okul müdürü arkadaşlarım. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza hediye paketi dağıtımı ile ilgili bilgilendirme toplantısı her eğitim bölgemizde ayrı ayrı olmak üzere koordinatör okullarımızda, koordinatör müdürlerimizin başkanlığında, o eğitim bölgesinde yer alan okul müdürleriyle yapılacak toplantıya eksiksiz katılmanızı rica ederim."

"HİÇ İTİRAZ ETMEDEN DAĞITIN"

Toplantıda, bazı müdürler, bu şekilde dağıtıma karşı olduklarını belirtince, “Sizlere adresleri vereceğiz. Hiç itiraz etmeden dağıtın” dedi.

Okul yöneticileri, öğretmenlerin gönüllü olarak dağıtımda yer almasını istedi. Bazı okul bölgelerine 3 bin civarında adres düştüğünü belirten okul yöneticileri, “Bir yandan sokağa çıkmamızı istemiyorlar, bir yandan kapı kapı dolaştırıp bize kolonya ve maske dağıttırıyorlar” dedi.

PAKET DAĞITIM SIRASINDA VİRÜS RİSKİ

Bir öğretmen sendikasının eski başkanı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, paketlerin dağıtımında okul personelinin görevlendirilmesini eleştirdi. Türkiye'nin ciddi bir salgına kaşı mücadele verdiğini hatırlatan Kaya şunları söyledi:

"Bu paketlerin hazırlanıp dağıtılması sırasında, çalışanlara maske ve eldiven verilmediği belirtiliyor. Okul müdürlerinin, çalışanların Koronavirüs'ü kaptığına dair imdat çığlıkları var.

Bu konuyla ilgili çok sayıda telefon ve elektronik posta alıyorum. Paketlerin dağıtımı sırasında virüsün yayılmasından endişe ediyoruz. Koruyucu elbise ve diğer gereçlerin verilmesi gerekir."
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