Ankara'da Korona alarmı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarının tırmanışa geçmesi sebebiyle mecburi olmayan hasta yatışlarının ertelendiğini bildirdi.





Hastanelerde boştaki tüm yoğun bakım odalarının ve klinik servis yataklarının da en az yüzde 50'si Covid-19 tedavisine ayrıldığı.





MECBURİ OLMAYAN HASTALAR HARİCİNDE YATAKLI TEDAVİ YOK





Başşehirde vak'aların artması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü hastanelerde alınan tedbirleri genişletti.





Hastanelere gönderilen yazıda, mecburi olmayan tüm hastaların yataklı tedavilerinin ertelendiği belirtildi. Covid-19 hastalarına ayrılan yatak sayısı artırıldı ve boştaki yoğun bakım odalarının tamamı Covid-19 hastalarına ayrıldı.



