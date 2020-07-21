Ankara'da korona salgını başından bu yana 1540 işyeri kapandı

Pandemi süreciyle belirginleşen ekonomik krizde esnaf ve şirket kapanmalarını Ankara ili açısından değerlendiren CHP milletvekili Nihat Yeşil, sicil ve meslek terkini olmak üzere Mart ayında 401, Nisan ayında 268, Mayıs ayında 322 ve Haziran ayında 549 ile toplamda 1540 esnafın dört ayda kepenk kapattığını, yine Ankara’da şirketler, gerçek kişi ve kooperatifler olarak Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla 154, 80, 86 kapanış ile üç ayda toplamda 320 kapanış verildiğini dile getirdi.





ESNAF/NÜFUS ORANINDA TÜRKİYE SIRALAMASINDA BAŞKENT 70’İNCİ SIRADA





Yeşil; TESK’in Haziran 2020 verilerine göre Ankara’da kayıtlı 97 bin 854 esnaf ve 103 bin 656 işyeri olduğunu, bu verilere göre Ankara’nın 81 il içerisinde nüfusa oranla % 1,74 oranla 70’inci sırada olduğunu belirterek, “Son dört ay içerisinde 1540 esnafımız işyerini kapatmak durumunda kaldı. Bu süreçte kaç esnafımıza ayni ve nakdi destek verildiğini bilmiyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurt çapında 3 milyon 505 bin 902 çalışanın kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını belirtse de İller bazındaki rakam verilmiyor. Bu rakamların detaylı bir şekilde paylaşılmaması, şeffaflığa gölge düşürüyor” yorumunda bulundu.





BORÇ ERTELEME DEĞİL VERGİ İNDİRİMİNİ TEŞVİK EDİN





Yeşil, “Ekonomimizin en temel yapıtaşı olan esnaflarımız, günlerce tek fiş kesemeden kepenk indirdiler, bir kısmı kiralarını ödeyemediler ve buna rağmen stopaj ve KDV düzenlemesi dahi yapılmadı. Bugün esnaflarımız, bankalardan kredi kullanarak günü kurtarma derdine düşmüş durumda. Şehir Hastanelerinin açılması ve Numune, Yüksek İhtisas gibi tarihi hastanelerimizin kapatılmasıyla Altındağ’da yüzlerce esnafımız mağdur oldu. O bölgedeki sağlık hizmetleri hareketliliği nedeniyle gıdadan temizliğe, ilaçtan giyime, lokantalardan toplu taşıma faaliyetlerine kadar birçok esnaf ve işletme zarar görmüş durumda. Daha Altındağ’daki esnaflarımızın sorunlarını çözemeden gün geçtikçe artan bu kapatmaların tahribatı büyümeden bu kötü gidişata acilen el atılmalı ve kapsamlı bir esnaf destek paketi hazırlanmalıdır. Bu paket kredi teşviki ve borç erteleme mantığıyla pansuman niteliğinde değil, doğrudan vergi indirimi hatta borç silme ve ihtiyaç dâhilinde esnafımıza koşulsuz nakit hibe desteği şeklinde ele alınmalıdır” ifadelerini kullandı.