Ankara'da kritik buluşma

Milli Gazete’deki habere göre, yeni parti çalışmalarını sürdüren Davutoğlu’nun 7 Kasım Perşembe günü saat 13.30’da Karamollaoğlu’nu Balgat’taki parti merkezinde ziyaret edeceği öğrenildi.
10 EKİM’DE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri’ kapsamında yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu’nu Ankara’daki çalışma ofisinde 10 Ekim’de ziyaret etmişti. İki saat süren görüşmede Türkiye’nin problemleri ve güncel siyasi konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştu.