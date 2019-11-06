Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da kritik buluşma /06 Kasım 2019 19:59

Ankara'da kritik buluşma

AKP'den istifa ederek yeni parti çalışmalarını başlatan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Perşembe günü parti merkezinde ziyaret edeceği belirtildi.

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Milli Gazete’deki habere göre, yeni parti çalışmalarını sürdüren Davutoğlu’nun 7 Kasım Perşembe günü saat 13.30’da Karamollaoğlu’nu Balgat’taki parti merkezinde ziyaret edeceği öğrenildi.

10 EKİM’DE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri’ kapsamında yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu’nu Ankara’daki çalışma ofisinde 10 Ekim’de ziyaret etmişti. İki saat süren görüşmede Türkiye’nin problemleri ve güncel siyasi konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştu.
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