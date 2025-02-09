Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da kritik zirve: Gözler CHP'deki görüşmede /09 Şubat 2025 11:39

Ankara'da kritik zirve: Gözler CHP'deki görüşmede

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını erken belirleme kararı parti içinde tartışmalara neden olurken, gözler 10 Şubat’ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Bu toplantıda ön seçim yönergesinin ele alınıp oylamaya sunulması bekleniyor. Toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün bir araya gelecek.

SHABER3.COM

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı almasının ardından, gözler 10 Şubat’ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. Bu toplantıda, ön seçim yönergesinin ele alınarak oylamaya sunulması bekleniyor.

PM toplantısı öncesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün bir araya gelecek. Görüşmede, ön seçim sürecinin işleyişi, aday belirleme yöntemi ve sürecin takvimi üzerine değerlendirmeler yapılması planlanıyor.

ÖZEL'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ ÇARPICI AÇIKLAMA
Özel, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yarın (Pazar) Ekrem Bey de Ankara’ya gelecek. Mansur Başkan ile de görüşmüştük zaten bir üçlü toplantı yapmayı. Yarın uygun bir zamanda ve uygun bir ortamda geniş geniş, oturup hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç, bundan sonra da hep beraber ne yapabiliriz onu konuşacağız. Ekrem Başkan ile Mansur Başkan’ın, Türkiye’ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek, Türkiye’ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'da kritik zirve: Gözler CHP'deki görüşmede Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:54:57