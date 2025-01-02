Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da kulisleri karıştıran iddia: İsmi öne çıkan bakanın yerine Berat Albayrak gelebilir! /02 Ocak 2025 13:50

Ankara'da kulisleri karıştıran iddia: İsmi öne çıkan bakanın yerine Berat Albayrak gelebilir!

Türkiye yeni yıla merhaba derken Ankara kulisleri de yeni yılda yeni kabine iddialarıyla hareketlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin kurultayı öncesi partisinin yönetiminde ve kabine üyelerinde revizyona gideceği iddia edildi. Kulislerde öne çıkan bir bakanın yerine eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın getirileceği dile getirildi.

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31 Mart yerel seçimlerinden CHP'nin birinci parti çıkmasının ardından AKP'de ve kabinede beklenen değişimin şubat ayında gerçekleşeceği öne sürüldü. Son dönemde kabine üyeleri arasında öne çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. SÖZCÜ yazarı Erdal Sağlam, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok öne çıkmış gibi görünüyor. Bakanlığını banko koruyacak gibi görünürken bir yandan da öne çıkmasının ailede tedirginlik yarattığı yönünde konuşmalar var. İçişleri Bakanlığı'na alınabileceği, Berat Albayrak'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirilebileceğini de duymaya başladık." dedi.

SÖZCÜ TV'deki Para Politika programında konuşan SÖZCÜ yazarı Erdal Sağlam, "Kabine değişikliği birkaç haftadır Ankara'da konuşuluyor. AKP'nin genel kurultayını şubat ayına çekmesi beklentileri de o yöne çekmiş gibi görünüyor" dedi.

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