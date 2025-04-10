Ankara'da maden ocağında korkutan patlama

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe Maden Ocağıwnda 00-08 gece vardiyasında göçük meydana geldi.





VALİLİK DUYURDU: "13 İŞÇİ YARALANDI"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ankara Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesinde Kömür İşletmeleri A.Ş.’ne ait (K) Maden sahasında 10.04.2025 günü saat 01.30 sıralarında; yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup; ocakta çalışan (29) işçiden 1 ağır, 1 orta, 11 işçi ise hafif olmak üzere olmak üzere toplam 13 işçi yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi Ankara Şehir Hastanesine, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesine sevkedilmişlerdir. Konu hakkında adlî ve îdari tahkikat başlatılmıştır."





MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da, madende meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:





“Nallıhan ilçemizde bulunan Çayırhan maden ocağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada biri ağır olmak üzere 13 maden emekçimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”