Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da maden ocağında korkutan patlama /10 Nisan 2025 09:22

Ankara'da maden ocağında korkutan patlama

Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe maden ocağında, gece saatlerinde göçük meydana geldi. Yaralanan 13 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe Maden Ocağıwnda 00-08 gece vardiyasında göçük meydana geldi.

VALİLİK DUYURDU: "13 İŞÇİ YARALANDI"
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ankara Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesinde Kömür İşletmeleri A.Ş.’ne ait (K) Maden sahasında 10.04.2025 günü saat 01.30 sıralarında; yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup; ocakta çalışan (29) işçiden 1 ağır, 1 orta, 11 işçi ise hafif olmak üzere olmak üzere toplam 13 işçi yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi Ankara Şehir Hastanesine, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesine sevkedilmişlerdir. Konu hakkında adlî ve îdari tahkikat başlatılmıştır."

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da, madende meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Nallıhan ilçemizde bulunan Çayırhan maden ocağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada biri ağır olmak üzere 13 maden emekçimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”
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