'Ankara'da maymun çiçeği görüldü' iddiası

Sözcü Tv'nin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da görülen mpox (M Çiçeği) virüsü için en yüksek seviyeden alarm verdi. Ülkelerde arka arkaya tedbir kararı alınırken Türkiye’de de ilk şüpheliler Ankara’da karantinaya alındı.



Sözcü Televizyonu'nun edindiği bilgiye göre Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen bir kişi, M Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. Hastalığın tespitine dair tetkikler devam ederken, üç M Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı öğrenildi.



SAĞLIK BAKANI "YOK" DEMİŞTİ



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, M Çiçeği hastalığına dair hastalığa dair son açıklamasında "M Çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı" ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alma noktasında alarm halinde olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Korkuya ve paniğe gerek yok. M Çiçeği tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz" dedi.