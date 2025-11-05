Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da neler oluyor? Komisyon toplantısı ertelendi, Bahçeli Erdoğan sürpriz görüşmesi... /05 Kasım 2025 20:26

Ankara'da neler oluyor? Komisyon toplantısı ertelendi, Bahçeli Erdoğan sürpriz görüşmesi...

Ankara'da yarın sürpriz görüşme mi var? Aralarında 'çatlak' olduğu iddialarını yalanlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın bir araya mı geliyor?

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim'de Anıtkabir'deki törene ve Beştepe'deki resepsiyona katılmamasının ardından gündem olan çatlak iddiaları yalanlarken bir açıklama da bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan bugün konuşmasında Cumhur İttifakı vurgusu yaptı, aralarında sorun olmadığını belirtti. Bahçeli'ye övgüler dizen ve teşekkür eden Erdoğan ikili görüşmeleri için de dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Günün Trend Haberleri

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Bahçeli ile yarın bir görüşme sinyali verdi.

Erdoğan,  muhabirin, "Bahçeli ile yakın zamanda görüşmeniz olacak mı?" sorusuna, "Sen ne zaman dersen o zaman..." yanıtını verdi. 

Muhabirin, "Biz yarın bekliyorduk." sözlerinin üzerine "Niye olmasın? Cumhur İttifakımız var, her şey olabilir." yanıtını verdi. 

DEMİRTAŞ SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ

Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşen ihlal kararının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Tahliyesi hayırlı olacaktır” sözleri hatırlatılınca Erdoğan, “Bu ülke bir yargı devletidir. Yargı ne derse biz ona uyarız” dedi.

Erdoğan, "Komisyon İmralı'ya gitmeli mi?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

KOMİSYON TOPLANTISI ERTELENDİ

Bu arada TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı ertelendi.

Komisyonun ertelenmesine ilişkin konuşan CHP'li Murat Emir “Yarınki toplantı teknik nedenlerle ertelendi. Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor” dedi.
