Ankara'da sağlık çalışanlarına ByLock operasyonu

Bu sabah 8 sağlık çalışanını ByLock kullandıkları iddiasyıla gözaltına almak için operasyon düzenlendi.







İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen kovuşturmada, Hizmet Hareketi'ne yakın sağlık çalışanları gözaltına alındı.





BYLOCK HABERLEŞME PROGRAMI İDDİASI

1’i ihraç doçent doktor, 1’i ihraç doktor, 1’i aktif, 3’ü ihraç 4 hemşire ve 2’si Sağlık Bakanlığı eski çalışanı olmak üzere 8 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.





Açıklamada, Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.