Ankara'da salgın kontrolden çıkıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı İbrahim Kara bugün SES Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Koronavirüs (Covid-19) salgınının hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.





Sağlık Bakanlığı’nın meslek odaları ve sendikalarla beraber hareket etmediğini vurgulayan Kara, Bakanlık ile sağlık müdürlükleri, belediyelerin açıkladığı bilgilerin çeliştiğini kaydedetti.





Kara, “Sağlık Bakanlığı tarafından yeni hasta sayısının 1.083 olarak açıklandığı gün sadece Ankara'da yeni 1.000’e yakın vak'a tespit edildi. Yine Sağlık Bakanlığı tarafından günlük yeni vak'a bilgiler 1.000'e yakın açıklandığı günlerde sadece birkaç il valisinin kendi duyurduğu vak'a sayılarının toplamı bile 1.000'in üzerinde.” diye konuştu.





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Bakanlığı açıkladığı verilerin sendikalarının ulaştığı bilgilerle de çeliştiğini belirten Kara, şunları vurguladı: "Mardin'den ulaştığımız bilgilere göre günlük 100 vak'aya teşhis konulmakta; 1 Haziran öncesi 800 olan vak'a sayısı 1 Haziran sonrası 6 bine yükselmiş bulunmaktadır. Servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşmıştır."





"1 Haziran öncesi 80 enfekte sağlıkçı bulunurken, 1 Haziran sonrası ne yazık ki 300'e ulaşmıştır." diyen Kara, "Şanlıurfa'da 1 Haziran öncesi 420 vak'a bulunurken 1 Haziran sonrası vak'a sayısı 9 bin 60'a yükselmiş; 40 olan enfekte sağlıkçı sayısı 1 Haziran sonrası 430 olmuştur. Van'da ise 1 Haziran öncesi 5 enfekte sağlık emekçisi varken, 1 Haziran sonrası 51'e yükselmiştir.” dedi.





SAĞLIKÇILAR YÜZDE 60’A VARAN GELİR KAYBI YAŞADI





Ankara Tabip Odası (ATO), Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının haziran ayında gelirlerinde yüzde 60'a varan kayıplar yaşadığını belirterek, Ankara’da hastanelerde sağlıkçılara ek ödeme yapılmadığını duyurdu.





ATO'nun yazılı açıklamasında, “İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerde hastane gelirlerinin yetersizliği ve Maliye Bakanlığından ek bir ödeme yapılmamasından ötürü döner sermaye dağıtamayacakları bilgisini aldık.” ifadelerini kullandı.





Yoksulluk sınırının 7 bin 900 lira olduğuna dikkat çeken ATO, performansa dayalı ücret sisteminin sağlıkçılar arasındaki ücret ve ödeme dengesini bozduğunun altını çizdi.



