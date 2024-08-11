Ankara'da sıcak tartışma: Davutoğlu ve partisi AKP'ye mi katılıyor?

'KARŞILIKLI KONUŞUYORUZ'

AKP'nin kurucularından biri olduğunu hatırlatan Yamalı, “AK Parti’ye bazı tavsiyelerimiz oluyor. Ben AK Parti’nin kurucularından biriyim. Karşılıklı konuşuyoruz ancak şu an kendi partimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görüştüklerimiz arasında İYİ Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de var” dedi.

'AKP'YE GEÇECEKSEK DAVUTOĞLU İLE GEÇERİZ'

Ahmet Davutoğlu’nun haberi olmadığı ve gizli buluşmalar yapıldığı iddialarına da yanıt veren Yamalı şöyle konuştu:

31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yenilgi ile tarihinde ilk defa ikinci parti durumuna gerileyen AKP'de Recep Tayyip Erdoğan’ın atacağı adımlar merak konusuydu. AKP’nin dört gün sonra kutlanacak olan 23. yıl kuruluş yıl dönümünde başta Gelecek ve İYİ Parti’den olmak üzere kritik isimleri kadrosuna katacağı düşünülüyor.Konunun odağında olan Gelecek Partisi'nden Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, iddialara ilişkin konuştu. Yamalı, AKP ile bazı görüşmeler yaptıklarını doğruladı. Yamalı, “Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz" dedi.12Punto’nun haberine göre, hakkındaki iddialarla ilgili konuşan Yamalı, “Bazı görüşmeler yapıyoruz. AK Parti de bunlardan biri. Oradaki arkadaşlarımız yıllarca beraber çalıştığımız isimler” ifadelerini kullandı.“Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. Her şey genel başkanın bilgisi dahilinde. Görüşmelerimizin çoğu kamuya açık. Genel başkanın iradesi, bilgisi ve onayı olmadan hiçbir şey yapmıyoruz. Biz bir paket değiliz. 6’lı masada isteklerimizi gerçekleştiremedik. Bu görüşmeler genel başkanımızın talimatlarıyla ve son kararı da Ahmet Davutoğlu verir. AKP’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz."