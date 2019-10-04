Ankara'da sürpriz buluşma...

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) yeni parti kurmak üzere istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, Ankara'da buluştu.





Davutoğlu ile Babacan, eski Hazine müsteşar vekili Cavit Dağdaş’ın annesi Nahide Dağdaş’ın cenaze namazında bugün bir araya geldi.





CAMİ AVLUSUNDA KARŞILAŞTILAR





Ulus'ta Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazından önce avluya ilk olarak Ali Babacan geldi.





Babacan’dan sonra avluya gelen Ahmet Davutoğlu, Cavit Dağdaş’a taziyede bulunduktan sonra Babacan ile tokalaştı.





Ahmet Davutoğlu ile Babacan samimi bir şekilde tokalaştı ve kısa süre sohbet etti.





Parti kurma çalışmaları devam eden Ali Babacan'a cenaze namazı için geldiği Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde eski başbakan yardımcısı Beşir Atalay (sol başta) ile Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta (sağdan 5'inci) da eşlik etti.



