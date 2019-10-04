Samanyolu Haber /Politika / Ankara'da sürpriz buluşma... /04 Ekim 2019 00:03

Ankara'da sürpriz buluşma...

Yeni parti kurmak için kolları sıvayan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan, eski Hazine müsteşar vekili Cavit Dağdaş’ın annesi Nahide Dağdaş’ın cenaze namazında bir araya geldi.

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) yeni parti kurmak üzere istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, Ankara'da buluştu.

Davutoğlu ile Babacan, eski Hazine müsteşar vekili Cavit Dağdaş’ın annesi Nahide Dağdaş’ın cenaze namazında bugün bir araya geldi. 

CAMİ AVLUSUNDA KARŞILAŞTILAR

Ulus'ta Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazından önce avluya ilk olarak Ali Babacan geldi. 

Babacan’dan sonra avluya gelen Ahmet Davutoğlu, Cavit Dağdaş’a taziyede bulunduktan sonra Babacan ile tokalaştı. 

Ahmet Davutoğlu ile Babacan samimi bir şekilde tokalaştı ve kısa süre sohbet etti. 

Parti kurma çalışmaları devam eden Ali Babacan'a cenaze namazı için geldiği Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde eski başbakan yardımcısı Beşir Atalay (sol başta) ile Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta (sağdan 5'inci) da eşlik etti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'da sürpriz buluşma... Sonraki Haber >>

Yandaş yazardan itiraf: Yanıldım, pişmanım!

Yandaş yazardan itiraf: Yanıldım, pişmanım!

Askerlerin yürüyüşü sosyal medyada olay oldu

Askerlerin yürüyüşü sosyal medyada olay oldu

AKP'nin boykot başlattığı 'Hamidiye Su'nun Abdülhamit dizisinde reklamı yapılmış

AKP'nin boykot başlattığı 'Hamidiye Su'nun Abdülhamit dizisinde reklamı yapılmış

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı

Kaza anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Köprü böyle çöktü!

Köprü böyle çöktü!

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:53:01