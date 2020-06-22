Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da TAI'nin Hürkuş eğitim uçağı düştü /22 Haziran 2020 14:37

Ankara'da TAI'nin Hürkuş eğitim uçağı düştü

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştü. 2 pilotun kurtarıldığı bildirildi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamada "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır" denildi.
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