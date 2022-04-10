Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da toplu ulaşıma saatlik indirim geliyor /10 Nisan 2022 15:07

Ankara'da toplu ulaşıma saatlik indirim geliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sabah trafiğini rahatlatmak için 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinde 2 TL'lik indirimin UKOME toplantısında gündeme getirileceğini söyledi.

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Ankara’nın trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif çözüm yolları üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle sabah pik saatlerde yaşanan trafiği rahatlatmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İlk örnek uygulamayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız" dedi.
 
SABAH ERKEN SAATLERDE 2 TL’LİK İNDİRİM

Son dönemde akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlardan sonra UKOME kararıyla 15 Mart 2022 tarihinden itibaren Başkent’te toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 TL'den 6,5 TL'ye yükseltilirken, EGO Genel Müdürlüğü ilk UKOME toplantısı gündemine taşınacak indirim kararı doğrultusunda 06.00-06.45 saatleri arasında toplu ulaşımla seyahat eden vatandaşlara, 2 TL’lik indirimle toplu ulaşım ücretini 4,5 TL olarak uygulayacak.
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