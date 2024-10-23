Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Can kaybı ve yaralılar ve rehineler var

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.













Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama ve silah sesleri duyuldu.TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu.Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, tesise yönelik "terör saldırısı" gerçekleştirildiğini açıkladı.Yerlikaya, saldırı sonucu can kaybı ve yaralıların olduğunu bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."