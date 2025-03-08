Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Fırat Delibaş gözaltına alındı





FIRAT DELİBAŞ DA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 'uyuşturucu maddeleri toptan sattıkları' belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.T24’ün aktardığı habere göre, gözaltına alınan şüphelilerin büyük bölümünün, 'torbacı' olarak adlandırılan ve başkentte piyasaya sürülen uyuşturucuyu 'toptan' biçimde satışında rol alan şüphelilerden oluştuğu öğrenildi.Soruşturmada, daha önce hakkında birçok kez adli soruşturma yürütülen organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fırat Delibaş da yer aldı. Delibaş, hakkındaki gözaltı kararı çerçevesinde Diyarbakır’da yakalanarak dün gece Ankara’ya getirildi.Operasyonlarda 11 kilogram kokain, 5 tabanca, bir kaleşnikof otomatik tüfek ve 600 bin dolayında uyuşturucu hap ele geçirildi.