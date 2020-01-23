Samanyolu Haber /Politika / Ankara'da yeni ittifak hesapları /23 Ocak 2020 11:25

Ankara'da yeni ittifak hesapları

Erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi. Tartışmaların odağında yeni ittifak arayışları yer alıyor.

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Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kurması Ankara'da ittifak hesaplarını değiştirdi. İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifak yapabileceği iddia ediliyor.

İyi Parti ve Saadet Partisi iddiaları şu ana kadar tekzip etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde birden fazla formül üzerinde durduğu belirtiliyor. 

Yeni bir sağ ittifak için çaba harcayan isimler CHP’ye dair, “Mutlaka sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu işin doğrusunun bu olduğu anlatılmalı ve ikna edilmeli.” ifadelerini kullandı.

"15-20 AY İÇİNDE ERKEN SEÇİM OLABİLİR"

BirGün gazetesinden Yaşar Aydın’ın analizine göre, Ankara’da erken seçim daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. 15 ile 20 ay içerinde erken seçim ihtimali her geçen dakika daha da artıyor. 

"Bu anlamda yeni sağ cephe ortaya çıkması çok da uzun bir tarihe ertelenmeyebilir." tespitinde bulunan Aydın, "Başlangıçta Millet Cephesi’ni bölen olarak görülme ihtimali olan girişim son tahlilde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)-Miliyetçi Hareket Partisi (MHP) ittifakına en büyük zararı verecek hamle olabilir." dedi.

Aydın, CHP’nin de İyi Parti ile Saadet Partisi'nin ayrılmasına sıcak bakabileceğini kaydetti.
 
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