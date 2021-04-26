Ankara'da yoğun bakımlarda yer kalmadı

Başkentteki yoğun bakım servislerine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ankara Tabip Odası (ATO), “Ankara’da kamu sağlık kuruluşlarının yoğun bakımları alarm veriyor. Ankara’da yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor ya da yataklı tedavi kurumlarındaki servislerde takip edilmek durumunda bırakılıyor. Sağlık Bakanı inkar etse de kendisine bağlı üst yetkili bunun aksini söylüyor” açıklaması yaptı.





Tabip odasının açıklamasının devamında ise şu ifadeler yer aldı:

