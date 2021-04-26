Samanyolu Haber /Sağlık / Ankara'da yoğun bakımlarda yer kalmadı /26 Nisan 2021 12:23

Ankara'da yoğun bakımlarda yer kalmadı

Ankara Tabip Odası (ATO), kentte yoğun bakım servislerinde yer kalmadığını hastaların günlerce acil servislerde bekletildiğini açıkladı. Özel sağlık kuruluşlarının kamulaştırılması çağrısı yapan ATO, Sağlık Bakanlığı'na "Gereğini yapın ya da istifa edin" dedi.

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Başkentteki yoğun bakım servislerine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ankara Tabip Odası (ATO), “Ankara’da kamu sağlık kuruluşlarının yoğun bakımları alarm veriyor. Ankara’da yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor ya da yataklı tedavi kurumlarındaki servislerde takip edilmek durumunda bırakılıyor. Sağlık Bakanı inkar etse de kendisine bağlı üst yetkili bunun aksini söylüyor” açıklaması yaptı. 

Tabip odasının açıklamasının devamında ise şu ifadeler yer aldı:

‘HASTALAR ACİL SERVİSLERDE GÜNLERCE BEKLETİLİYOR’ 
 
“Sağlık emekçilerinden aldığımız bilgiye göre Ankara’da yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor ya da yataklı tedavi kurumlarındaki servislerde takip edilmek durumunda bırakılıyor.

‘ÖZEL HASTANELERİ DERHAL KAMULAŞTIRIN YA DA İSTİFA EDİN’ 

Sağlık hakkı anayasal bir haktır. Her yurttaş eşit ve ücretsiz sağlık hakkına erişmelidir. Topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Özel sağlık kuruluşlarını derhal kamulaştırın, şayet bunu yapamıyorsanız derhal gereğini yapın. İstifa edin.”
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