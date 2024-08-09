Ankara'da yolcu otobüsü köprüye çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara-Eskişehir Yolu'nda, Polatlı istikametine seyir halindeki yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak Olukpınar köyü mevkisinde köprüye çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.



Ankara’dan Polatlı istikametine gitmekte olan 04 AAV 951 plakalı Ağrı Seç Turizm'e ait yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Olukpınar köyü mevkisinde köprüye çarptı.



İlk belirlemelere göre kazada 9 kişi hayatını kaybetti.



Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Yaralıların otobüsten çıkarılması çalışmaları sürüyor. Ankara-Eskişehir Yolu'nun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı.



VALİDEN AÇIKLAMA



Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada 9 can kaybı, 26 yaralı olduğunu açıkladı.



Vali Şahin, fren izinin olmadığını ve şoförün uyumuş olabileceğini söylerken, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.