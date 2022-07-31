Ankara'daki cemevi saldırısında 'İllimunati' ifadesi

Ankara'da meydana gelen ve bir anda gündeme oturan cemevi saldırıları sonrasında gözaltına alınan ismin ifadesinde saldırıları İllimunati'nin yaptırdığını ifade ettiği belirtildi.





Saldırıları gerçekleştiren kişinin ifadesini sosyal medya üzerinden paylaşan gazeteci Murat Ağırel, saldırıyı yapan kişinin 'İllimunati yaptırdı' ifadelerini kullandığını aktardı.





Ağırel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





Cemevlerine saldıran şahıs 1998 Kars doğumlu İzmir’de yaşıyor.







İfadesine göre İzmir’den Ankara’ya geliyor ve geldiği gün üç yere saldırıda bulunuyor.







Neden yaptığı,kimin yaptırdığı sorusuna “İllimunati” yaptırdı cevabını vermiş.







Gerçek faillere ulaşılmasın diye dalga geçiyor!





