Ankara'daki işkence iddiaları sosyal medya gündeminde: İşkence insanlık suçudur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Hizmet Hareketi’ne yönelik büyük bir operasyon yapılacağı açıklamasının ardından işkence ihbarları gelmeye başladı. Ankara Barosunun raporuna rağmen bu iddialar dikkate alınmıyor.





En son Türkiye’nin farklı şehirlerinden gözaltına alınarak Ankara Terörle Mücadele Şubesine götürülen 77 kişiye işkence yapıldığı ortaya çıkmıştı.





19 Kasım’da gözaltına alınan N.C’nin, 21 Kasım’da avukatı Rıdvan Çobanoğlu ile görüşebildi.





ANKARA BAROSU İNSAN HAKLARI MERKEZİ'NE DE İZİN YOK!





N.C, avukatına işkence gördüğünü anlatması üzerine Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi devreye girdi. Ancak Baro yetkilileriyle işkence gören N.C. görüştürülmedi.





Çobanoğlu halen Ankara Emniyeti’nde gözaltında bulunan müvekkili N.C.’nin gördüğü işkenceleri anlattı.





Bu iddialar sosyal medyada da gündem oldu.





Dün akşam sosyal medyada açılan 'İşkence İnsanlıkSuçudur' hashtagına binlerce mesaj paylaşıldı. Kısa sürede en çok konuşulan konular arasına giren hashtag trend topic listesinde ilk üç sırada yer aldı.









Bir çok kullanıcı İşkence iddialarına tepki gösteren mesajlar paylaştı.





Özellikle işkencenin insanlığa karşı bir suç olduğu vurgulanırken, işkence suçunun zaman aşımına uğramadığı belirtildi.























