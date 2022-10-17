Ankara'daki özel halk otobüsü şoförleri kontak kapattı

Ankara’da bulunan özel halk otobüsleri, büyükşehir belediyesinin artan mazot, doğal gaz ve diğer maliyetleri sübvanse etmesi veya araçları kiralaması talebiyle dış ilçelere yolcu taşıyan hatlarda kontak kapattı.Toplu ulaşımda kişi başı yolcu maliyetinin 18 TL iken bilet ücretinin 6,5 TL olduğu, özel halk otobüslerine de destek verildiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi, kontak kapatma eylemine karşı tam kapasite EGO seferleri düzenleneceğini açıkladı.Yaklaşık 4 ay önce zam talebinde bulunmalarının ardından belediye meclisinin çıkan desteğin eridiğini belirten Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Biz zam istemiyoruz, zam da bizi kurtarmaz. EGO otobüslerimiz nasıl sübvanse ediliyorsa, halk otobüsleri de sübvanse edilsin. Bizim istediğimiz bu. Ankara halkımız bizi yanlış anlamasın. Ankara halkımızın da esnaflarımıza destek vermesini istiyoruz. Sosyal medyadan bazı arkadaşlar yazıyor, sahte hesaplardan, 'EGO otobüsleri çalışsın'. Buyurun şu görmüş olduğunuz araç 16 litre yakıyor. Beypazarı'ndan Ankara'ya, Polatlı'dan Ankara'ya. Körüklü EGO otobüsü gittiği zaman 50 litre yakıyor. 3 şoförle çalışıyor. Yani 16 litre yakan araç zarar ediyor. 50 litre yakan EGO otobüsü zarar etmeyecek mi? Yani Ankaralı halkımızın mağdur olmaması için Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Mansur Bey'den bir an evvel bu işin çözülmesini rica ediyoruz" dedi. Özel halk otobüsleri ile taşınan yolcu sayısının ortalama şehir içerisinde araç başına 800 ile bin, ilçelerde ise 50 ile 60 yolcu arasında değiştiğini belirten Kara, Ankara'da yaklaşık şehir içinde 25, toplamda 70 hatları olduğunu söyledi.