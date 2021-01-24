Ankara'daki torpilli aşı listesi skandalının ayrıntıları ortaya çıktı

Koronavİrüs salgını boyunca VIP hasta tartışmaları gündemden düşmezken şimdi de Covid-19 aşısında VIP dönemin başladığı açığa çıktı. Üniversite hastanelerinin hazırladığı ‘torpilli’ aşı listeleriyle şu an aşılama grubunda yer almaması gereken çok sayıda ismin aşılandığı bildirildi.





Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde de sağlıkçı olmayan ve şu an aşılanacak grupta da olmayan kişilere Covid-19 aşısı yapıldığı öğrenilirken konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı ve üniversite yöneticileri tüm soruları yanıtsız bıraktı.













REKTÖR DANIŞMANI BİLE LİSTEDE





Öte yandan, BirGün’ün ulaştığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Covid-19 aşılama listesinde, sağlıkçı olmayan ve öncelikle aşılanması gereken grupta da yer almayan çok sayıda yöneticinin bulunduğu görüldüğü. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin aşı listesinde 8 bin 958 ismin yer aldığı görülürken şu isimler de dikkatleri çekti:





¦ Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran: Hacettepe Üniversitesi Rektörü

¦ Prof. Dr. Vural Gökmen: Rektör Yardımcısı

¦ Prof. Dr. Aydın Ulucan: Rektör danışmanı

¦ Hakan Ay: Genel Sekreter

¦ Y. Perran Varol: Genel Sekreter Yardımcısı

¦ Av. F. Serpil Besni: Genel Sekreter Yardımcısı

¦ Mustafa Cüneyt Aksoy: Genel Sekreter Yardımcısı

¦ Güner Demirel: Genel Sekreter Yardımcısı





BAKANLIK, LİSTELERİ ÜNİVERSİTELERDEN ALMIŞ





Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Covid-19 aşılaması için üniversitelerden ve üniversite hastanelerinin yönetimlerinden personel listesi istendi. Bakanlık yetkilileri, bu listelere sağlıkçı olmayanların da eklenmiş olabileceğini ifade ediyor.



