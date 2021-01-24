Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'daki torpilli aşı listesi skandalının ayrıntıları ortaya çıktı /24 Ocak 2021 10:17

Ankara'daki torpilli aşı listesi skandalının ayrıntıları ortaya çıktı

Torpilli aşı listesi skandalının ayrıntıları ortaya çıktı: Üniversite yöneticileri de aşılama listesinde! Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, torpilli aşı listeleri üniversite hastanelerinin yönetimleri tarafından hazırlandı. Hacettepe Üniversitesi’nde de rektör danışmanının ve sekreter yardımcılarının da aralarında yer aldığı birçok isme Covid-19 aşısı yapıldı.

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Koronavİrüs salgını boyunca VIP hasta tartışmaları gündemden düşmezken şimdi de Covid-19 aşısında VIP dönemin başladığı açığa çıktı. Üniversite hastanelerinin hazırladığı ‘torpilli’ aşı listeleriyle şu an aşılama grubunda yer almaması gereken çok sayıda ismin aşılandığı bildirildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde de sağlıkçı olmayan ve şu an aşılanacak grupta da olmayan kişilere Covid-19 aşısı yapıldığı öğrenilirken konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı ve üniversite yöneticileri tüm soruları yanıtsız bıraktı.



REKTÖR DANIŞMANI BİLE LİSTEDE

Öte yandan, BirGün’ün ulaştığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Covid-19 aşılama listesinde, sağlıkçı olmayan ve öncelikle aşılanması gereken grupta da yer almayan çok sayıda yöneticinin bulunduğu görüldüğü. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin aşı listesinde 8 bin 958 ismin yer aldığı görülürken şu isimler de dikkatleri çekti:

¦ Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran: Hacettepe Üniversitesi Rektörü
¦ Prof. Dr. Vural Gökmen: Rektör Yardımcısı
¦ Prof. Dr. Aydın Ulucan: Rektör danışmanı
¦ Hakan Ay: Genel Sekreter
¦ Y. Perran Varol: Genel Sekreter Yardımcısı
¦ Av. F. Serpil Besni: Genel Sekreter Yardımcısı
¦ Mustafa Cüneyt Aksoy: Genel Sekreter Yardımcısı
¦ Güner Demirel: Genel Sekreter Yardımcısı

BAKANLIK, LİSTELERİ ÜNİVERSİTELERDEN ALMIŞ

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Covid-19 aşılaması için üniversitelerden ve üniversite hastanelerinin yönetimlerinden personel listesi istendi. Bakanlık yetkilileri, bu listelere sağlıkçı olmayanların da eklenmiş olabileceğini ifade ediyor.

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