Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'daki yağış sonrası 1 kişi hayatını kaybetti /15 Ağustos 2022 20:10

Ankara'daki yağış sonrası 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da da etkili olan sağanak yağış sonrası 1 vatandaş hayatını kaybederken, hayatı olumsuz etkileyen birçok olay yaşandığı kaydedildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanakta çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar göle döndü. Ankara Valisi Vasip Şahin, fırtına nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi neticesinde bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Göle dönen Dumlupınar Bulvarı'nda araçlar güçlükle ilerledi. Bahçelievler Mahallesi 65'inci Sokak'ta kaldırımda bulunan bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.

ADLİYENİN TAVANI ÇÖKTÜ

Ankara Adliyesinde zemin katta yer alan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile Çocuk Suçları Cumhuriyet Savcılığı'nın olduğu büronun tavanı şiddetli rüzgarda çöktü. İçerdekiler panikle odayı boşalttı. Yaralının olmadığı kazadan sonra adliye personeli odaya giriş ve çıkışları kapattı.

AFAD BİNASININ DIŞ CEPHESİ SÖKÜLDÜ

Fırtına sırasında AFAD binasının dış cephesi söküldü, kaplamalar havada uçuşup tehlike meydana getirdi.

CAMLARI KIRILAN LİSEDEKİ 4 ÖĞRENCİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

AFAD "Ankara’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle; Altındağ ilçesinde Ulu Camii'nin minaresi çökmüş, Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir" açıklaması yaptı.

VALİ: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, fırtına nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
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