Ankara'daki yağışta 21 yaşındaki mühendis hayatını kaybetti

Ankara'daki şiddetli fırtına ve sağanak sırasında Yenimahalle'deki bir inşaattaki kolon devrildi. Saat 16.30 sıralarında Hipodrom Caddesi'nde meydana gelen olayda beton kalıplarının devrilmesi sonucu 3 kişi kalıpların altında kaldı.











Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri, yaralılar 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk ve aynı yaştaki stajyer mimar Ege Kıratlı'yı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 22 yaşındaki stajyer mühendis Emre Çetin'i ise İbni Sina Hastanesi'ne kaldırdı.







Taha Öztürk, tüm müdahalelere rağmen tedavisinin devam ettiği sırada hastanede hayatını kaybetti.







