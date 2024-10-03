Ankara'dan Almanya resti: Geri kabul için vize kolaylığı istiyor

Çünkü, Türklerin iltica başvuruları başta Almanya olmak üzere birçok AB üyesi ülke tarafından kabul edilmiyor. Türkiye güvenli ülke sayıldığı, NATO ortağı olduğu ve AB tam üyeliği adayı olduğu için iltica taleplerine ret cevapları veriliyor.





Gazete, "Türk sığınmacıların çoğunluğu ekonomik durumun kötü olması, Şubat 2023’teki deprem ve Erdoğan’ın yeniden seçilmesi nedeniyle ülkelerini terk ediyor. Almanya, depremden sonra 10 binden fazla ‚deprem vizesi‘ verdi ve bunların çoğu geri dönmeyip Almanya’dan iltica talep etti" diye yazdı.





Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya'ya kaçan Türklerin sayısı her geçen ay artıyor. Şu anda ülkede sınır dışı edilmeyi bekleyen 230 binden fazla kişi var ve bunların çok büyük çoğunluğu Türk.Ülkeye, birçok kişi "Ben Kürt kökenliyim, Türk değilim“ diyerek iltica etmeye çalışıyor. Türkiye ile Almanya arasında, ilticası kabul edilmeyenlerin "toplu halde iadesi" için görüşmeler sürerken, Alman Berliner Morgenpost Gazetesi, Türklerin neden Almanya’ya kaçtığını analiz etti.Sınır dışı kararı kesinleşen 15 bin 600 civarında Türk’ün nasıl gönderileceği konusu tartışılıyor. Türkiye’nin geri alma karşılığında "AB vizesinde kolaylık“ talep ettiği ve pazarlığın bu noktada kilitlendiği bilgileri geliyor.Özellikle son üç yıldır başta Alman vizesi olmak üzere Türkler için Şengen vizesi hayli zorlaştı ve bekleme süreleri bir yılı bulabiliyor. Kaçaklar konusunda ise AB'nin tavrı net. Türkiye savaş bölgesi olmadığı için, Türk vatandaşlarının iltica talepleri kabul edilmiyor, binlerce Türk de "sınır dışı edilmemek" için Almanya’da izini kaybettirmiş durumda. Bunlar ya kaçak olarak çalışıyor ya da akrabalarının yanında saklanıyor.SCHOLZ İTİYOR, TÜRKİYE ALMIYORAlmanya Başbakanı Scholz, 'kalma hakkı olmayanları büyük çapta sınır dışı etmek'ten söz ederken, şu ana kadar Türk ilticacılar konusunda bir gelişme sağlanamadı. Geçen yıl yaklaşık 1500 Türk sınır dışı edilmişti.Bu yıl sayının biraz daha artması bekleniyor. Ancak, Ankara ile Berlin arasında bir anlaşma sağlanmadan, özellikle Türkiye’nin vizede kolaylık ısrarı karşısında kitlesel sınır dışlarının kısa sürede başlaması zor görünüyor.