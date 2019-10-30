Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'dan ilk tepki ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı /30 Ekim 2019 11:08

Ankara'dan ilk tepki ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanarak kabul edilen yasa tasarılarının ardından Ankara'dan ilk tepki geldi

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Dışişleri Bakanlığı, göreve yakın zaman önce başlayan ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ın Dışişlerİ Bakanlığı’na çağrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı gelişmeyi, “ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır” şeklinde duyurdu.

Ankara’nın çok sert bir dille eleştirdiği tasarıların yürürlüğe girmesi için parlamentonun diğer kanadı olan Senato’da da onaylanması gerekiyor. Ancak Senato takviminde bu konularda herhangi bir oylama görünmüyor.
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